Jak wygląda rynek kantorów internetowych w Polsce?

Pierwszy kantor internetowy – IntermetowyKantor.pl powstał w kwietniu 2010 roku.

Od tamtego czasu tego typu portale znacznie poszerzyły swoją ofertę, zdobyły zaufane grono odbiorców, a także zbudowały sobie silną pozycję na rynku, którą można porównywać z pozycją stacjonarnych jednostek wymiany walut.

Obrót kantorów internetowych

Największy i najszybszy rozwój kantorów internetowych rozpoczął się w 2014 roku. Z pewnością oprócz popularności tej formy wymiany walut oraz zdobytego zaufania, do ich rozwoju przyczyniło się wprowadzenie ustawy antyspreadowej. Był to pierwszy oficjalny dokument, dzięki któremu kantory mogły konkurować z bankami, które do tej pory miały monopol na wymianę walut dla osób zadłużonych w obcych walutach.

Do stycznia 2016 na polskim rynku pojawiły się nie tylko niezależne kantory internetowe, np. Cinkciarz.pl, lecz także platformy działające w ramach banków, co dodatkowo przyczyniło się do rozwoju popularności tego typu transakcji.

Obecnie obrót kantorów internetowych jest znacznie mniejszy niż obrót standardowych placówek. Szacuje się, iż w minionym roku ok 20% wszystkich transakcji wymiany zostało dokonanych w sieci.

Najbardziej popularne kantory internetowe

Najwięcej transakcji wymiany walut online dokonuje się w dużych kantorach internetowych, które znany z mediów, internetu i reklam. Najczęściej właśnie te placów są obdarowane największym zaufaniem i wydają się klientom sprawdzone. Popularność takich kantorów online jak Cinkciarz.pl czy InternetowyKantor.pl sprawia, że nawet osoby, które nigdy nie wymieniały pieniędzy w sieci, nie obawiają się korzystać z ich usług. Czy w związku z tym, możemy się spodziewać, że na rynku zostaną tylko największe platformy? Bardzo możliwe, że tak ponieważ to właśnie tam możemy znaleźć największą i najbardziej atrakcyjną ofertę.

Możliwa konsolidacja w najbliższych latach

Przewiduje się, że w najbliższych latach liczna klientów internetowych placówek wymiany walut będzie nadal rosła. Mimo wszystko, w perspektywie kilku kolejnych lat możemy się spodziewać, że rozwój ten prędzej czy później zatrzyma się. Bez wątpienia będzie to trudny czas dla e-kantorów, które będą musiały poradzić sobie z mniejszą liczbą napływających klientów. Wydaje się, że jednym z najlepszych rozwiązań może okazać się konsolidacja. Dzięki łączeniu się w większe grupy kantory zyskają większą bazę klientów, będą miały większe środki na marketing oraz lepszą możliwość na stworzenie elastycznej, atrakcyjnej oferty. W 2013 roku mieliśmy już pierwsze zetknięcie z konsolidacją, kiedy to dwa kantory internetowe: Walutomat oraz InternetowyKantor.pl połączyły swoje siły. W ramach tej umowy rozszerzono i poprawiono ofertę obu serwisów, które do tej pory funkcjonują pod dwiema odrębnymi nazwami.

Perspektywy rozwoju kantorów internetowych

Rynek walutowy to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki, która obecnie warta jest miliardy złotych. Na rynku co chwilę pojawiają się nowe e-kantory, które oferują atrakcyjne możliwości wymiany i pozyskują tysiące klientów, którzy jeszcze do niedawna korzystali z usług kantorów stacjonarnych. Z pewnością rynek wymiany walut w naszym kraju czekają duże zmiany, które spowodują przeniesienie wielu trannsakcji do internetu. Możemy się jednak spodziewać, że mimo wszystko tradycyjne kantory w mniejszym lub w większym stopniu andal pozostaną obecne na rynku.